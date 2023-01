Ancelotti rivela: "Gattuso? Abbiamo avuto dei problemi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Ancelotti contro Gattuso. Domani Real Madrid e Valencia si scontreranno al King Fahd Stadium di Riad nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Proprio in occasione del match il tecnico dei Blancos ha svelato in che rapporti si trova con Rino Gattuso: "Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre. Poi… non sempre la relazione continua ad essere buona, abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali", queste le sue parole.

GATTUSO - Nella sua conferenza stampa il tecnico del Valencia ha detto la sua sull'argomento: "Lui sa che ho molta stima nei suoi confronti sia a livello umano che a livello calcistico. I problemi tra di noi sono stati a livello lavorativo. È uno dei migliori allenatori del mondo".