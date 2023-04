Anderson, "Pipe" fa 30 anni. Benedetti siano i ritorni. E ora chiamatelo discontinuo

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Benedetti siano i ritorni. Soprattutto se fruttuosi, portatori di gol e qualità. Giocate da fuoriclasse e ripiegamenti da giocatore vero. Benedetti siano i ritorni, soprattutto se il protagonista si chiama Felipe Anderson. Aveva lasciato la Lazio ormai ai margini del progetto, è tornato e, con Sarri, suo primo estimatore, si è preso nuovamente le luci della ribalta. Ci ha giocato, come fa col pallone quando lo nasconde agli avversari. Non ha lasciato che lampeggiassero, ha fatto in modo che fossero ben fisse, che lo illuminassero continuamente. Ah, la continuità. "Il talento c'è, ma non è continuo". Frase invecchiata male, direbbe qualcuno. In stagione in Serie A ne ha giocate 30 su 30, siglando sette gol e sei assist. Continuate a chiamarlo discontinuo, Felipe non lo è più. Sarri non lo fa riposare mai, non si priva della sua velocità, delle sue imbucate, delle sue giocate, di un talento che non va più "a fiammate".

Oggi compie 30 anni. E l'ultimo regalo se l'è fatto ieri sera, siglando il gol del raddoppio nel match contro lo Spezia. Quello più grande, e più lungamente sognato, ha un nome ben preciso: Champions League. Felipe è cresciuto, maturato, cambiato, si è messo in discussione senza mai mollare nonostante le esperienze sottotono in Inghilterra e Portogallo, e ora è pronto per calcare i palcoscenici più prestigiosi. Sempre con la maglia della Lazio, quella lasciata e "riacchiappata" al volo appena ne è arrivata l'occasione. Se l'è conquistata e guadagnata a suon di gol, "perle" per i compagni, quell'animo buono che l'ha sempre contraddistinto e una lazialità di cui ormai ha iniziato a esser portatore. Scoccata la mezzanotte, è stato già riempito di messaggi d'auguri da parte dei tifosi, innamorati di "Pipe". Salutato e poi riaccolto. Lasciato fuoriclasse, tornato giocatore vero. Più continuo e forte che mai. Auguri Felipe!

