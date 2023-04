Andorra, il portiere chiama in causa Sarri: "Se ha uno schema migliore..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri - parlando delle nazionali - aveva menzionato la sfida tra Kosovo e Andorra, rivelando di esser stata l'unica partita vista nel corso della pausa del campionato di Serie A. La curiosità di seguirla gli era venuta poiché aveva visto, in un momento della partita, l'intera squadra in area di rigore. Alle parole dell'allenatore della Lazio ha risposto Josep Antonio Gomes, portiere dell'Andorra che, a Cronache di Spogliatoio, ha spiegato: "Sarri ha detto di aver visto dieci minuti di Kosovo - Andorra chiedendosi cosa diavolo fosse quella roba, dove tutti erano in area. Noi proviamo a fare punti come possiamo. Se Sarri ha uno schema migliore, noi lo ascoltiamo".

