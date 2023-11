Andreazzoli su Sarri e Mourinho: "Due personaggi che..."

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Sport per commentare la dodicesima giornata di Serie A. La sua squadra ha espugnato il Maradona e si è presa la luci della ribalta. Il tecnico ha risposto anche a una domanda su Sarri e Mourinho. Il tecnico della Lazio e quello della Roma si sono lamentati del calendario. Andreazzoli, però, ha preferito soprassedere e a precisa domanda ha risposto così:

"Le frasi di Sarri e Mourinho sul calendario? Mi astengo dall'inserirmi in mezzo a due personaggi ai quali piace entrare nel dibattito dello ionio pubblica. Non mi interessa molto stare a pensare a chi studia i calendari, io non ci capisco niente. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro".