Anellucci: "La Lazio parte davanti a tutte in campionato. Mancini deve far giocare Immobile"

È già partito il conto alla rovescia per la nuova stagione di Serie A. La massima Serie italiana ripartirà ufficialmente sabato 19 settembre. Claudio Anellucci, ex procuratore di Cavani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per stilare la griglia di partenza del prossimo campionato: “Lazio, Juventus, Inter, Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Senza lockdown il campionato non finiva in quella maniera. La Lazio era già avanti, con una gara a settimana e con una squadra pronta. Sarebbe finita diversamente senza coronavirus. Ripartendo credo che ci sarà quell'alchimia nella rosa della Lazio e perché credo abbia l'allenatore più bravo di tutti". Nel frattempo, questa sera la Nazionale italiana affronta la Bosnia nel primo match della Nations League. Solito dubbio Immobile-Belotti per Mancini. Per Anellucci non ci sono dubbi: "Risposta secca: non puoi non far giocare Ciro Immobile. Uno con questi numeri va fatto sempre giocare da titolare".

