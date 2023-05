Antonini (pres. Trapani): "L'indice di liquidità è una porcheria! In Italia i club sono in crisi per..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, in onda su New Sound Level, è intervenuto Valerio Antonini il nuovo presidente del Trapani calcio e basket, CEO e fondatore di Quanton (società leader nell'import ed export dei cereali) per parlare della sua lazialità e delle sue prerogative da presidente, ma anche per analizzare la situazione economica del calcio italiano e spiegare la scelta di investire e unire il mondo del calcio e del basket:

"Il mondo del calcio vive una gestione fallimentare. In nessun settore di commercio ci sono società con centinaia di milioni di euro di debito che possono continuare a vivere. L'asset che li sostiene, i calciatori, non può coprire buchi di bilancio clamorosi. Non faccio riferimento solo alla Roma, ma anche a Inter Juventus e Milan che hanno situazioni debitorie insostenibili. Vivendo in Inghilterra ho notato che le società inglesi hanno patrimoni come stadi o centri sportivi che noi ci scordiamo. Competere con queste realtà è difficile, se non impossibili. A Roma abbiamo un problema enorme: le squadre pur volendo hanno difficoltà clamorose a uscire da questa prigionia del Coni. E' una limitazione. Io credo che se Lotito avesse uno stadio di proprietà potrebbe competere per lo Scudetto".

INDICE DI LIQUIDITA' - "L'indice di liquidità? Una porcheria che si sono inventati per permettere alle società che ho citato di iscriversi al campionato e mettendo in difficoltà società che hanno bilanci virtuosi di una società, poiché non tiene in considerazione la situazione debitoria di un club. E' assurdo. Questo non rispecchia la realtà dei fatti, è fuorviante e porta a casi come quelli della Sampdoria".

CASO SAMPDORIA - "Sampdoria? Questa gestione porta società come la Samp, dalla storia gloriosa, a queste conseguenze se in mano a gestioni scriteriate e al limite del delinquenziale. Io ho avuto la possibilità di intavolare una trattativa, ma si tratta di investire decine di milioni di euro in una situazione in cui non sai i debiti reali e tratti con un personaggio poco credibile. Parliamo di una squadra che è tecnicamente fallita, se non versa entro giugno 30 milioni sparisce. Una squadra come la Sampdoria ha un debito di 200 milioni, una società che investe 45 milioni di euro all'anno e ne ricava 70 tra sponsor e diritti tv. Vuoldire che c'è una gestione fraudolenta. Neanche lo spalmadebiti la aiuterebbe, perché quella della Lazio era una situazione diversa. Se la Lazio fosse fallita i soldi l'erario non li avrebbe rivisti. Il problema della Samp è che i debiti sono tanti e variegati. Questo vuoldire che la gestione è stata fatta senza mettere soldi".

BASKET E CALCIO - "Ho deciso di investire sia nel Trapani calcio che nella sezione basket. Questo perché quando parti da una squadra di Serie D, parti da un livello molto basso. Ma se si unisce a questo progetto un squadra in Serie A2 di basket, sport molto seguito a Trapani, è chiaro che tu dai alla dimensione della polisportiva un carattere diverso. Un anno vittorioso di basket può portare a giocare in A1, un livello incredibile, dando una dimensione importante al progetto. In questo modo chi ci si avvicina come sponsor o tifoseria si rende conto che non c'è solo il calcio. Noi faremo pacchetti abbonamenti per vederle entrambe. Stiamo realizzando un brand unico con una maglia unica".