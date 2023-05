Antonio, genietto con la Lazio (e Pipe) nel cuore: la sfida a colpi di operazioni - FOTO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

La matematica e la Lazio si possono mettere insieme. No, non solo per contare i punti necessari alla qualificazione in Champions, ma anche per raccontare delle storie. Quella di Antonio, ad esempio. Lui è un bimbo di dieci anni che, tra qualche giorno, sarà impegnato, per la seconda volta di fila, nei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, la cui finale si terrà alla Bocconi di Milano. Sua zia - infermiera che ci aveva raccontato le difficoltà del Covid in piena pandemia - ci ha parlato di una fede folle per i colori biancocelesti. Partite viste da casa, allo stadio, esultanze da perder la voce, condivise con una famiglia super-laziale. Antonio è pazzo per la sua squadra, anche se conserva un amore particolare per Anderson. "Con Felipe in campo mi sento tranquillo", le parole che ripete a mamma e papà. E poi, certamente, Immobile, Milinkovic e il resto del gruppo guidato da Sarri. Serviranno tutti i protagonisti per centrare la Champions. Così come sarà necessario tutto l'impegno di Antonio per distinguersi nella competizione. Un risultato che ha raggiunto - l'anno scorso per la prima volta e ora ha fatto il bis - in pieno stile Lazio: senza mollare mai. E ora, come una sorta di piccolo capitano, chiama a raccolta il suo popolo. Per dirla meglio, una vera famiglia allargata, che non può che rispondere presente e dare tutto il proprio sostegno. In becco all'aquila, Antonio. I laziali sono con te!

