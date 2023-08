Arab Champions Cup, CR7 già in finale: adesso tocca a Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è la prima finalista della Arab Club Champions Cup. La squadra saudita ha battuto in semifinale gli egiziani dell'Al Shorta grazie al rigore realizzato dal campione portoghese al 75'. A conquistare il penalty l'ex Liverpool Mané che disputerà la finalissima insieme ai compagni ex Serie A Alex Telles, Brozovic e Fofana. In campo le altre due semifinaliste: derby saudita in corso tra l'Al-Hilal e l'Al Shabab. Milinkovic e Koulibaly, entrambi titolari, proveranno a raggiungere la finale tanto ambita contro l'Al Nassr di CR7.