Arabia, Ibanez in modalità derby: errori in serie e pesante ko

© foto di www.imagephotoagency.it

Pesantissim sconfitta per l'Al Ahli battuto per 5-1 dall'Al Fateh. Un ko che vede protagonisti in negativo soprattutto Ibanez e Demiral. L'ex Roma ha ripetuto i disastri fatti vedere spesso nei derby contro la Lazio. Il brasiliano ha procurato un rigore per un fallo di mano in area e ha regalato il centro del 4-1 con un errore banale in costruzione. A completare l'opera anche l'ex Atalanta si è fatto espellere per un fallo da ultimo uomo in pieno recupero. Nel video che segue la sequenza degli errori.