Arabia Saudita, Benzema è tornato: la situazione e gli scenari

Dopo Jordan Henderson, che si è trasferito all'Ajax, sono in tanti a credere che il prossimo a lasciare l'Arabia Saudita sarà Karim Benzema. Per ora questa possibilità sembra essere scongiurata: Il malessere dell'attaccante francese è innegabile ma dovrebbe restare comunque all'Al Ittihad, club che lo ha ingaggiato in estate e che gli garantisce uno stipendio "mostruoso": 200 milioni di euro.

Benzema dovrebbe riprendere gli allenamenti nei prossimi giorni agli ordini di Marcelo Gallardo. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, il giocatore è rientrato in Arabia Saudita e oggi dovrebbe tornare a lavorare con i compagni di squadra. Tre settimane dopo aver lasciato il Paese asiatico per andare in vacanza, Benzema vuole ancora essere protagonista con la società di Gedda.

Stamattina il suo avvocato aveva dichiarato: "Karim ha avuto alti e bassi nella sua vita sportiva e forse questo periodo sarà meno prospero. Si è anche infortunato. È partito per qualche giorno, restando lontano dalla squadra a causa del ciclone (alle Mauritius) ed è tornato in Arabia Saudita".