Arabia Saudita-Mancini, tensione alle stelle: "È un codardo, irrispettoso!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i problemi per Roberto Mancini, attualmente alla guida della selezione dell'Arabia Saudita. L'ex Ct della Nazionale è stato duramente criticato da un'icona del calcio arabo, per aver fatto fuori tre calciatori dalle convocazioni, che ai microfoni di Bein Sports lo ha accusato di essere: "Una persona più codarda di lui non l’ho mai incontrata. Non merita di guidare questa squadra. È un vigliacco, irrispettoso e ha un complesso psicologico".

"Una qualità che deve avere un leader è proteggere chi gestisce. Lui ha abbandonato i giocatori che prestano servizio al calcio saudita. Perché parla di quei tre prima della partita contro l’Oman quando l'incontro con loro è stato un mese e mezzo fa? È un bugiardo. Dice di aver chiesto ai giocatori se erano contenti di sedersi in panchina, è normale che la risposta sia 'no’. Un giocatore che ne è felice non è ambizioso, non merita di rappresentare la Nazionale".

"Ha accusato i giocatori del loro scarso patriottismo, ignorando la loro storia. Ma questo nessuno può farlo e porterò avanti delle indagini per verificare tutto ciò che ha detto. Penso che alla fine lui voglia andare via".

