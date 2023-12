Arabia Saudita, ora nel mirino ci sono anche gli arbitri: il primo sarà un italiano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA Per alzare il livello e la credibilità del proprio campionato in Arabia non si vogliono accontentare dei calciatori. Dopo il flusso di trasferimenti vissuto durante la sessione estiva di calciomercato, ora i sauditi avrebbero messo nel mirino anche gli arbitri. Secondo quanto riporta Tuttosport, il principale obiettivo sarebbe l'italiano Daniele Orsato. Il celebre fischietto di Schio, noto anche a livello internazionale come uno dei migliori in circolazione, avrebbe ricevuto un'offerta milionaria in rapporto simile a quelle che hanno convinto molti dei top player europei a lasciare il Vecchio Continente.

Il direttore di gara ci starebbe riflettendo e, secondo quanto scrive l'ex collega Gianpaolo Calvarese sulle pagine del quotidiano, sembrerebbe molto propenso ad accettare. L'idea di terminare in Saudi Pro League la propria carriera da arbitro per poi iniziarne una da dirigente, mettendosi alla guida dei colleghi nel 2024, sarebbe molto allettante. Un'opportunità che Orsato non vorrebbe farsi scivolare dalle mani e che, oltre a raddoppiare il proprio stipendio, potrebbe essere strettamente legata alle divergenze politiche legate alle prossime elezioni dei vertici AIA.