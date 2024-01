Arabia Saudita, problemi per Mancini: arriva il 'no' di tre giocatori

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita, dopo una lunga parentesi alla guida dell'Italia, ma la sua esperienza non sta filando liscia come si immaginava. È arrivata la prima grana per il commissario tecnico che, dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni della selezione, si è visto dir di 'no' da parte di tre giocatori. La questione è stata approfondita in conferenza stampa, questa è stata la spiegazione: "Hanno chiesto di giocare titolari, però sono io l'allenatore e quello che prende le decisioni. Gli abbiamo chiesto due o tre volte se volevano giocare in nazionale e la risposta è stata no. Ma abbiamo trovato altri giocatori da schierare".

