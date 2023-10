Arabia Saudita, The Sun tuona: "Alcuni giocatori sono pentiti. Odiano stare lì"

Fonte: Mundo Deportivo, The Sun

Il prestigioso quotidiano britannico The Sun è certo che alcune delle stelle che recentemente hanno sposato il calcio saudita, in questo momento si sarebbero già pentite di aver preso quella decisione, nonostante le cifre faraoniche che guadagnano. Come sottolinea Mundo Deportivo, il giornale britannico arriva addirittura a dire che "odiano ogni secondo" che trascorrono lì. Inoltre, viene messo in discussione l'interesse per il calcio nel Paese, il che ha causato "situazioni imbarazzanti per alcuni giocatori" che, secondo The Sun, "ora vogliono tornare a casa".