Arbitri, in arrivo nuove rivelazioni da Le Iene: il comunicato

© foto di Federico De Luca

Dopo il clamore mediatico destato dal servizio de "Le Iene" in cui un arbitro di Serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia, Filippo Roma torna sul tema nella puntata in onda su Italia 1 domani (martedì, ndr) in prima serata. Nel video che sarà trasmesso - si apprende - l’arbitro anonimo torna a parlare aggiungendo nuovi dettagli e fornendo un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. E ancora, le testimonianze di altri tre regolatori di gara che raccontano delle denunce fatte, sia sull’operato che sul loro contratto di lavoro.

l servizio, ricordiamo, ha suscitato grande clamore portando anche la FIGC ad un esposto. Ecco il comunicato integrale: "In relazione a quanto dichiarato dall’anonimo sedicente arbitro nel corso del servizio televisivo mandato in onda dalla trasmissione “Le Iene” dello scorso 23 gennaio, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dato mandato ai legali di predisporre un esposto da presentare nelle prossime ore presso la Procura della Repubblica di Roma, per verificare i contenuti di quanto affermato e per stimolare ogni più approfondita verifica dei fatti raccontati. Qualora ci fossero ipotesi di reato, di qualsiasi natura, è interesse della Federazione Italiana Giuoco Calcio che vadano perseguite a tutela di tutto il movimento calcistico e della stessa Associazione Italiana Arbitri".