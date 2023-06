Arbitri, Rocchi su Mourinho: “Ecco cosa gli chiederemo. I comportamenti…”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi intervenuto a "Radio anch'io sport" ha parlato dei comportamenti che allenatori e panchine dovrebbero tenere durante le partite. Lo ha fatto a margine dell'udienza l'udienza sul deferimento di Jose Mourinho per le accuse all'arbitro Chiffi, successive alla partita con il Monza che si terrà il prossimo 22 giugno: "Non mi riferisco a lui, ma a tutti gli allenatori. Quello che certamente chiederemo in futuro sono comportamenti sempre più corretti da parte della panchina e già quest'anno abbiamo avuto un miglioramento rispetto alla mia prima stagione, che sotto questo punto di vista fu un dramma. Comportamenti non corretti della panchina provocano comportamenti non corretti in campo. Il nervosismo sale e chi dal campo vede le panchine agitarsi cambia atteggiamento. Quindi dobbiamo combattere questo malcostume, peraltro non solo italiano e, insieme a chi decide le sanzioni, essere molto severi e decisi".

DIALOGHI ARBITRI-VAR PUBBLICI - "Gli arbitri non hanno segreti da nascondere - ha affermato Rocchi. "Verranno diffusi anche i dialoghi più controversi. Abbiamo scoperto che la comunicazione alle volte rende più complicato il rapporto tra arbitro e Var"

RITORNO DI RUDI GARCIA - "Ricordo il suo violino. Se avessi avuto la tecnologia non avrebbe fatto, avrei avuto più facilità di risoluzione dei problemi. Rimpiango molto il fatto di non aver avuto gli strumenti giusti in quella partita. Mi fa piacere ritrovarlo, è un grande allenatore".

TEMPO EFFETTIVO DI GIOCO - "Non dipende dagli arbitri, ma dai calciatori. Massa ha diretto Spezia-Fiorentina che è risultata la partita con il tempo effettivo inferiore, circa 45 minuti. Un mese dopo ha invece arbitrato Juve-Lazio con 61 minuti di tempo effettivo. Vogliamo arrivare ai livelli della Champions che vanta in media 60 minuti di gioco effettivo. Stiamo lavorando per limare le perdite di tempo e per rendere più celeri le revisioni al Var".