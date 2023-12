Arbitro aggredito, Calvarese sbotta: "Ora basta! I giovani hanno paura di..."

Ha colpito tutti quanto successo in Turchia all'arbitro Meler. Pugni e calci per una decisione non condivisa, un esito che non ha nulla a che vedere con questo sport e che mette in evidenza e difficoltà che alcuni direttori di gara hanno nell'affrontare e gestire alcune partite o situazioni. Un episodio che ha lasciato sconvolto anche l'ex fischietto italiano, Gianpaolo Calvarese il quale ai microfoni di TvPlay ha invitato la società verso un'evoluzione culturale:

"Arbitro preso a pugni in Turchia? Faccio fatica a ricordare episodi del genere nei maggiori campionati europei. È spropositato tutto quello che abbiamo visto. Qui non c'entra il calcio, la violenza va sempre eliminata. Basti guardare i dati sui casi di violenza sugli arbitri: quando avviene un episodio in massima serie, si registra un aumento del 50% in quelle inferiori per il principio di imitazione dei più grandi. Nel 2023 un gesto del genere non lo ritengo più plausibile".

PAURA NEI GIOVANI - "Le critiche ovviamente ci stanno perché il calcio è di tutti, ma per i casi di violenza tutto dipende dalla certezza delle pene. Il problema di questa tipologia di casi è soprattutto nelle categorie inferiori. Tanti arbitri giovani, infatti, sono stati vittime di violenza. Gravina vuole punire con il Daspo a vita episodi del genere. Siamo stati vicini allo sciopero per questi casi? Sì, ma poi non l’abbiamo fatto per non dare un brutto segnale. L’altro problema è che i ragazzi non si iscrivono più nei corsi arbitrali perché hanno paura. La Uefa, per la prima volta nella storia, ha fatto la prima campagna di reclutamento per gli arbitri. C’è un problema culturale sia per quanto riguarda i bambini, sia i genitori. Quest'ultimi, infatti, pensano che i giocatori debbano fare per forza i calciatori. Ci vuole una nuova cultura generale":