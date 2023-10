Archiviate le accuse mosse a Gianni Infantino sul caso Lauber

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo anni e anni di indagini FIFA ha ufficialmente archiviato il procedimento giudiziario a carico di Gianni Infantino, attualmente presidente della FIFA e in precedenza membro del comitato membro di spicco della UEFA (divisione affari legali e licenze, direttore, vice segretario generale e segretario generale per essere precisi), all’interno del cosiddetto “caso Lauber”.

L’indagine in questione, infatti, vedeva tra i protagonisti la figura di Micheal Lauber, un noto procuratore svizzero che durante gli anni dieci ha formalmente accusato di quattro figure di spicco all’interno del mondo calcistico. Il caso ha per diverso tempo monopolizzato il giornalismo di settore, arrivando anche alle orecchie di chi solitamente si occupa soltanto di scommesse o conosce il calcio per vie traverse.

Le indagini sono state avviate nel 2020 e vertevano in maniera specifica su alcuni incontri informali e non dichiarati tra Infantino, Micheal Lauber, Rinaldo Arnold e altre figure di spicco di FIFA; l’ex procuratore generale era sospettato di diversi crimini come incitamento all’abuso di autorità, violazione del segreto di ufficio e addirittura intralcio alla giustizia penale; tutto perché a mancare erano i verbali degli incontri.

FIFA vede la luce

L’annuncio è stato portato avanti da FIFA stessa con un comunicato stampa in cui, si legge, che “c’è l’ufficialità: Gianni Infantino ha sempre agito in maniera corretta e lecita nei confronti dei rapporti con i pubblici ministeri svizzeri che hanno indagato sulla vecchia FIFA; la nuova FIFA è un’organizzazione pulita, onesta, ben gestita e solida che può vantare di operare in conformità secondo i più alti standard etici e di governance”

Sempre FIFA dichiara che ha preso atto, con una certa soddisfazione, della decisione di archiviare il caso emanata dai due procuratori federali straordinari (Hans Maurer e Ulrich Weder, per i più curiosi), di prima archiviare e poi chiudere in una maniera che sia definitiva il processo a carico di Gianni Infantino.

Il caso in questione è risultato molto interessante proprio la presenza di queste due figure, assunte a guida della procedura dopo che il precedente procuratore straordinario è stato espulso dal tribunale penale svizzero durante il corso del 2021 a causa di evidente parzialità.

FIFA stessa, al termine del suo comunicato, sottolinea una cosa che in molti pensavano nel mondo del calcio: l’assurda lunghezza del processo che, nonostante basi tutto fuorché solide, è durato diversi anni ed ha portato a un esito che in molti nell’universo del calcio giocato hanno previsto fin dal primo momento.

Le dichiarazioni di Infantino

Anche Gianni Infantino ha rilasciato una dichiarazione a proposito di questa vicenda che lo riguardava personalmente, definendola “una vittoria chiarissima per lui e anche una vittoria tanto per la nuova FIFA quanto per la giustizia tutta”.

A detta del presidente della FIFA le accuse sono state mosse nei suoi confronti da persona invidiose e corrotte (sic.), desiderose di attaccare la sua reputazione.

Infantino ha dichiarato di aspettare delle scuse per le azioni eseguite e il danno causato; d’altronde lui ha detto di aver sempre agito in maniera tanto lecita quanto corretta, difendendo ogni volta sempre e soltanto gli interessi della FIFA direttamente e indirettamente del calcio giocato.

Tutto è bene quel che finisce bene quindi; la speranza è che alcuni processi simili esistenti all'interno dell'universo Italiano del calcio riescano a risolversi in una maniera considerabile come pacifica, portando un po' di pace in dei campionati più tremolanti del solito, dando quindi un ulteriore stabilità alle squadre