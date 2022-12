Argentina campione del mondo, Luka Romero impazzisce: la reazione - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

In una finale storica, epica, del secolo, l'Argentina è campione del Mondo. In una partita al cardiopalma, Messi e i suoi compagni beffano Mbappé ai calci di rigore riportando a casa una coppa che mancava da 36 lunghissimi anni e l'unica che inseguiva ancora la loro leggenda. Al termine della partita i tifosi di tutto il mondo, non solo dell'Albiceleste sono impazziti per il risultato storico. Anche in casa Lazio c'è grande festa, soprattutto per Luka Romero che proprio a marzo ha provato una delle emozioni più belle della sua vita, neppure 18enne. Infatti, il ct Lionel Scaloni lo aveva convocato con la nazionale maggiore e oggi è totalmente esploso di gioia sul proprio account Instagram e commosso scrive: "Siamo Campioni del Mondoo!".