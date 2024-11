Argentina, che sfogo di Messi contro l'arbitro: "Te la stai facendo..."

Fonte: TuttoercatoWeb.com

"Tu eres un cagon, no me estas gustando". Una frase simile, rivolta a un arbitro durante una sfida ufficiale, dovrebbe portare a delle sanzioni disciplinari. Non è stato così al termine del primo tempo della sfida tra Paraguay e Argentina, disputata ad Asuncion e vinta 2-1 dall'Albirroja. I protagonisti sono il capitano dell'Albiceleste, Lionel Messi, e l'arbitro brasiliano Anderson Daronco.

Il giocatore dell'Inter Miami era furioso per la direzione di gara e contestava in particolare la decisione di non assegnare il secondo cartellino giallo al difensore Omar Alderete per un fallo commesso su di lui al 37'. Una frustrazione trasformata in rabbia quando lo stesso Alderete - giocatore del Getafe - ha segnato il secondo gol del Paraguay, regalando la vittoria alla sua squadra

"Te la stai facendo addosso, non mi stai piacendo", avrebbe detto l'otto volte Pallone d'Oro, deluso per la seconda sconfitta dell'Argentina nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Qualcuno ovviamente si chiede come mai l'ex stella del Barcellona non sia stato nemmeno ammonito.