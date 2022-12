Argentina - Croazia, squadra arbitrale italiana: chi sarà il direttore di gara

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Ci sarà una squadra arbitrale tutta italiana nella semifinale di Qatar 2022, con Daniele Orsato. La sfida Argentina-Croazia sarà arbitrata da nostri connazionali: oltre all’esperto fischietto di Schio, i guardalinee Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2, mentre in sala VAR va il pistoiese Irrati con Valeri, anch’esso da Roma 2, assistente video. La presenza in semifinale, però, fa sì che per la finalissima difficilmente sarà scelto Orsato.

