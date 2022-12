Argentina, Marchetti: "Dybala? È il mondiale di chi ha rosicato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del Mondiale in corso e in modo particolare dei calciatori che stanno trovando meno spazio. Di seguito le sue parole: "Questo è il Mondiale di chi voleva giocare, voleva fare bella figura e invece ha fallito. Penso a Cristiano Ronaldo, a qualche big dell’Argentina da Dybala in giù. Dybala ha giocato 20 minuti col Torino, Di Maria forse ha giocato 25 minuti e dopo cinque giorni sono andati a giocare il Mondiale, senza il ritiro che di solito vengono concessi alle Nazionali. Se arrivi e stai male non giochi. È il Mondiale di chi ha rosicato un po’.”