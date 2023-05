Argentina, Mascherano: “C’è un motivo se Romero è alla Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue a gonfie vele l’avventura di Luka Romero con l’Argentina U-20, impegnata nel mondiale di categoria. L’attaccante si è reso nuovamente protagonista, dopo la rete contro il Guatemala è arrivata anche quella contro la Nuova Zelanda. Al termine della sfida, come riporta Telam, Mascherano ha elogiato il baby talento biancoceleste. Queste le considerazioni del ct: “Luka è un grande giocatore, c’è un motivo se ha debuttato a 15 anni a Maiorca e anni fa nella Lazio. Non bisogna dimenticare che ha 18 anni. Dobbiamo trasmettergli positività per farlo crescere. Siamo molto contenti del suo atteggiamento, ogni volta che è stato chiamato in causa lo ha fatto nel modo migliore”.

