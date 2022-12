Argentina, raggiunte 500mila firme: la petizione per umiliare la Francia

TUTTOmercatoWEB.com

"La Francia smetta di piangere". E' questa la risposta in Argentina alla petizione francese lanciata per giocare nuovamente la finale del Mondiale a causa delle polemiche scaturite per la rete del 3-2 di Messi, che ha visto i calciatori entrare in campo per esultare prima ancora che il pallone entrasse in porta. In poche ore la petizione argentina ha raggiunto oltre 500mila firme. "Da quando abbiamo vinto la finale i francesi non hanno smesso di piangere, lamentarsi, non accettano che l'Argentina sia campione del Mondo - ha dichiarato Valentin Gomez, ideatore della petizione - Questa richiesta nasce per farli smettere di piangere e per far accettare che Messi sia il migliore nella storia del calcio e abbia Mbappé come suo figlio".