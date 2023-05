Argentina, Romero: "Gol? Ecco cosa ho pensato. Ora ho bisogno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Incontenibile la gioia di Luka Romero dopo il gol realizzato contro la Nuova Zelanda. L’argentino, al termine della sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti per raccontare il momento che sta vivendo al Mondiale di categoria. Queste le parole riportate da TycSports: “Sono felice per la vittoria e per il gruppo. Ho preso la palla a centrocampo, ho cercato di girarmi e poi mi sono trovato di fronte alla porta e quando ho visto che i difensori centrali non uscivano ho pensato di colpire. Ora andiamo a riposare che ne abbiamo bisogno e a stare con la famiglia. Abbiamo tempo per pensare alla prossima sfida. Siamo grati per il sostegno della gente sia oggi che nelle prime partite. È bellissimo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE