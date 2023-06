Argentina, tifoso del River Plate cade giù dalla tribuna del Monumental e muore

PROVEDEL 6,5: Premiato come miglior portiere della Serie A 2022-23. Festeggia con il piatto della casa, in trasferta: un...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, LO SFOTTÒ ALLA ROMA CONTINUA A EMPOLI: DA TAYLOR ALLA COREOGRAFIA - FOTO Non si ferma lo sfottò alla Roma dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. I tifosi biancocelesti, che in 4.000 hanno raggiunto Empoli, prendono ancora di mira i giallorossi. Ad attirare l'attenzione, in particolar modo, sono alcuni... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, E SE MILINKOVIC RESTASSE? LOTITO PRONTO AD ALZARE L'INGAGGIO In tanti ci pensano, tutti lo sperano: Milinkovic-Savic ancora alla Lazio. Nel match contro la Cremonese, Sergej è stato osannato dal suo popolo con cori e striscioni che ha poi repostato sui suoi social. Sarà stata la sua ultima partita all'Olimpico... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ZANOTTI PISTA CONCRETA. E SPUNTA L'INDIZIO SOCIAL... Mattia Zanotti, come vi avevamo raccontato in esclusiva, è una pista che la Lazio segue con molta attenzione. Il terzino classe 2003 dell'Inter si sta mettendo in mostra con l'Italia nel Mondiale U-20. Rappresenta un profilo utile per il presente (vanta...