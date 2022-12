Argentina, tragedia sfiorata durante i festeggiamenti: il fatto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tragedia sfiorata durante i festeggiamenti per la Coppa del Mondo dell'Argentina. Nella notte la Nazionale di Scaloni è infatti arrivata a Buenos Aires dove migliaia di tifosi erano in attesa. La squadra ha percorso il tragitto tra lo scalo e la sede della federcalcio su un pullman scoperto e per poco non è successo l'impensabile.

Messi insieme a Paredes, De Paul, Di Maria e Otamendi era seduto sulla parte superiore del bus che ad un tratto è passato sotto un cavo aereo che ha letteralmente sfiorato i calciatori. Per fortuna il quintetto è riuscito ad abbassarsi in tempo e il tutto si è concluso senza gravi conseguenze.