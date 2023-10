Argentina, un campione del mondo lascia la nazionale: l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Annuncio a sorpresa dall'Argentina. Dopo il Mondiale vinto in Qatar, Angel Di Maria ha annunciato il suo addio alla nazionale Albiceleste, ma non subito. L'attaccante attualmente in forze al Benfica ha ammesso che lascerà la Seleccion dopo la Copa America che si disputerà in estate. Queste le sue parole al programma radiofonico Todo Pasa: "Lascerò la nazionale argentina dopo la Copa América: per me è finita. Con Leo (Messi, ndr) ho realizzato tutto. L’unica cosa che mi mancava era giocare in un club con lui, lo abbiamo fatto con il PSG. Essere lì per un anno intero, vederlo per un anno intero, allenarsi, vedere le cose che fa, per me è stato il massimo e ho potuto sperimentarlo".