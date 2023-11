Argentina-Uruguay | Vince la Celeste: Vecino esulta, ma che guerra in campo - FOTO&VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Che vittoria per l'Uruguay che batte l'Argentina e accorcia la classifica delle qualificazioni ai prossimi mondiali. Un successo pesantissimo anche perché arrivato alla Bombonera contro uno dei rivali di sempre. Una partita accesissima con tantissimi falli, ben 7 ammoniti e qualche rissa sfiorata. A deciderla sono i gol di Araujo e Nunez. Esulta da casa Matias Vecino. Il centrocampista della Lazio, non convocato da Bielsa per problemi fisici, ha esultato su Instagram con un secco "Vamoooo". Tre punti importanti per la Celeste che si porta a -2 proprio dalla capolista Argentina. Terza la Colombia che ha battuto e scavalcato in graduatoria il Brasile.