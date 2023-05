Arianna Mihajlovic ripensa al suo Sinisa: "Sempre nel mio cuore" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono passati più di 5 mesi dalla dolorosissima dipartita di Sinisa Mihajlovic. Un vuoto incolmabile per tutto il mondo Lazio e per quello del calcio in generale. La sua famiglia come è giusto che sia continua a mantenere vivo il suo ricordo, su tutti la moglie Arianna che con un post su Instagram ha rimembrato gli ultimi mesi trascorsi col marito: "Quanto hai lottato per vivere amore mio ....non dimenticherò mai le tue sofferenze e la tua immensa voglia di combattere per sconfiggere la malattia ! Non credo di riuscire a dimenticare ciò che hanno visto in miei occhi e le emozioni che ho vissuto! Sarai sempre nel mio cuore ❤️". Parole struggenti che vengono dal cuore e che hanno portato alla reazione di tanti personaggi noti che hanno fatto sentire tutto il loro appoggio alla showgirl. Tra questi spiccano quelli della figlia Viktorija "Sempre", Chiara Nasti "Ari dolce" e di Elena Santarelli "mai nessuno potrà toglierti quei momenti".