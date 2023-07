Arnautovic il ricordo di Mihajlovic è vivo: "Per me è famiglia"

TUTTOmercatoWEB.com

Impossibile dimenticare Sinisa Mihajlovic, per chi l'ha conosciuto, per chi gli ha voluto bene, per chi è cresciuto anche grazie ai suoi insegnamenti, ai suoi modi duri che però nascondevano di fondo una grande dolcezza. Marko Arnautovic quindi ha voluto parlare di nuovo di lui proprio durante la conferenza stampa tenuta dal ritiro del Bologna: "Sinisa per me è famiglia, come mio padre e mia madre. Una persona speciale, di cui ho parlato tanto nelle mie vacanze in Serbia, rispondendo alle domande delle tante persone che mi chiedevano di lui", queste le sue parole.