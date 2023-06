Aron Winter racconta Gascoigne: "Alla Lazio faceva ciò che voleva". E quel "dispetto" ai compagni...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

In una breve intervista rilasciata al sito FourFourTwo, Aron Winter ha raccontato qualche divertente aneddoto della sua esperienza calcistica a fianco dell'eccentrico ed estremo Paul Gascoigne alla Lazio: "Paul era fantastico. Era un tipo variopinto, diverso dagli altri, ma rimane uno dei migliori calciatori inglesi di sempre. Nel nostro primo anno alla Lazio, Paul stava recuperando da un infortunio, ma nella seconda stagione eravamo insieme a centrocampo. Purtroppo non ha portato a termine il suo contratto a causa di problemi con il presidente. Ha fatto le cose più assurde.

"Gli italiani di allora erano piuttosto remissivi: con loro si diceva 'Sì mister' o 'No mister'. Paul faceva quello che voleva. Quando andavamo allo stadio in autobus, gli italiani avevano spesso delle videocassette con film o serie del loro paese; una volta, Paul le tolse tutte e mise Blackadder e Mr Bean. Loro dicevano: "Che diavolo è questa roba?" io mi sono piegato in due dalle risate".

"Anni fa ho tentato di ricontattare Paul, ma a quel punto si era messo al riparo dal mondo esterno", racconta Winter. "È stato molto difficile per me sentire come ha vissuto la sua vita negli ultimi anni. Ho seguito le vicende da lontano. Gli auguro il meglio e spero che ora stia molto meglio".