Arsenal, Jorginho: “Arteta mi ricorda Sarri, vi dico perché”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Bein Sports, Jorginho ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto, nel corso della sessione invernale di mercato, a trasferirsi all’Arsenal. Tra questi, sicuramente ha inciso e non poco la possibilità di essere allenato da Arteta che ritiene essere simile a un suo ex tecnico al quale è molto legato: Maurizio Sarri. In merito, il centrocampista ha rivelato: “Lui mi ricorda un po' Sarri. Sono abituato a lavorare con un manager che guarda ai dettagli. Per me i dettagli fanno la differenza tra una buona squadra e una squadra vincente. Sono sicuro al 100% che lui li adora tanto. Sono qui da poco tempo, ma sono certo che ogni giorno ci sarà qualcosa di nuovo ed è per questo che sono molto eccitato, perché vedo che ho molto da imparare qui".

