Aston Villa-Lazio, Basic: “Risultato pesante per noi. Non voglio più..."

Si è conclusa l’amichevole tra Aston Villa e Lazio con la prima sconfitta dei biancocelesti in questi test pre campionato. Per analizzare la prestazione, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Toma Basic: “Cosa è mancato oggi? Quasi tutto. È un risultato pesante per noi, però non dobbiamo essere nervosi o tristi perché sappiamo che le preparazioni sono così. Le gambe sono sempre stanche. Sembravamo stanchi e lo siamo. So che si dice sempre così, che il ritiro è pesante, però è vero. Dobbiamo imparare qualcosa da questa partita, dobbiamo essere uniti".

"Come mi sento? Ho giocato 90 minuti, chiaramente so che non è facile. Sono qui, tutti possiamo crescere e lo faremo. Dobbiamo pensare a recuperare bene e fare meglio contro il Girona".

"Quando si vedrà il vero Basic? È la terza stagione per me, non voglio più parlare tanto. Queste cose le voglio dimostrare sul campo. Sono a disposizione della squadra e voglio dare il massimo. Sono sicuro che se il gruppo è convinto di ciò che vuole il mister, ogni giocatore può crescere. Io sono a disposizione e credo che posso fare molto di più”.

