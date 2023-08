Aston Villa -Lazio, Provedel: "È mancata l'intensità. Sconfitta deve essere costruttiva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo ko in questa pre-season per la Lazio di mister Sarri sconfitta per mano dell'Aston Villa per 3-0. Al termine della gara è Ivan Provedel ad analizzare il match ai microfoni di Lazio Style Channel: "Cosa è mancato? E’ mancato quello che si è visto, anche l’intensità ha fatto la differenza. Per noi è la prima gara di un certo livello, non è una giustificazione, loro sono più avanti anche nella preparazione. Per fortuna diverse cose sono andate storte questa sera così sappiamo dove dobbiamo migliorare. Dobbiamo guardare a questa sconfitta in modo costruttivo per arrivare pronti al 20 agosto. L'Aston Villa è un avversario di alto livello, la gara sarebbe stata difficile a prescindere, sicuramente anche la condizione ha inciso, si poteva fare meglio ma per me tutto quello che si fa deve essere preso come insegnamento per capire cosa fare meglio".

BUFFON - "Buffon? Parlare di Gigi è difficile, ho avuto la fortuna di poterci giocare contro qualche anno fa. Se oggi chiedi a un bambino di disegnare un portiere di sicuro disegnerà Buffon. Per me è un idolo e un esempio, mi spiace che abbia preso questa decisione ma la vita è questa, sono sicuro che farà benissimo anche nel proseguo della sua carriera”.