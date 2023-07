Aston Villa, nuovo innesto in vista della Lazio: ecco di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è alle prese con il ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo aver dato al via la prima parte della stagione, Maurizio Sarri e i suoi andranno a Birmingham dove ad attenderli sarà l'Aston Villa per disputare, il 3 agosto, un'amichevole. Stando alla rosa di Emery ci sarà un nuovo innesto che potrà misurarsi contro Immobile e compagni. Si tratta di Pau Torres, che, come riporta Sportmediaset, dopo settimane di tira e molla è giunto al termine l'affare per il possente centrale spagnolo, espressamente richiesto dal tecnico che l'ha allenato al Villarreal vincendo una Europa League.