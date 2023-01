Atalanta, "batosta" Palomino: salterà il match contro la Lazio?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non sono notizie rassicuranti per Gan Piero Gasperini quelle che arrivano dall'infermeria nerazzurra. Secondo gli esami strumentali effettuati, Josè Palomino, sostituito da Merih Demiral dopo un quarto d'ora della partita di campionato in casa della Juventus, si è procurato da una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Saranno necessarie almeno 3 settimane per recuperare: l'argentino dovrebbe quindi saltare le prossime sfide dell'Atalanta contro Sampdoria, l'Inter (Coppa Italia), Sassuolo, Lazio e Lecce. Rientrerebbe contro il Milan il prossimo 26 febbraio.