Atalanta, brutte notizie per Gasperini: perde due pedine con la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre al danno anche la beffa. L’Atalanta viene battuta di misura dal Sassuolo che tra le mura amiche del Mapei ostacola la sua corsa all’Europa e conquista tre punti preziosi per la risalita in classifica. Ciliegina sulla torta di una serata amara per la Dea è l’espulsione di due pedine importanti: Muriel e Maehle. L’attaccante ha protestato con l’arbitro per un calcio d’angolo non concesso, ma con termini coloriti che avrebbero fatto scattare la reazione immediata di Mercenaro che estrae senza riserve il cartellino rosso. Situazione completamente diversa per il difensore. Il danese, al 30' autore di un brutto fallo ai danni di Berardi, è stato inizialmente punito con un giallo, ma l’intervento del Var è stato decisivo costringendo il direttore di gara a rivedere la sua decisione. Entrambi dovranno scontare un turno di squalifica e dunque non prenderanno parte al match contro la Lazio, in programma l’11 febbraio all’Olimpico.

