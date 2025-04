Atalanta, Carnesecchi: "Grande partita della Lazio. E a Mandas auguro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il salvataggio su Pellegrini ha impedito alla Lazio di raddoppiare e di chiude prima il match, nulla poteva invece sulla conclusione di Isaksen da distanza ravvicinata. Intervenuto in conferenza stampa, al termine della sconfitta della sua Atalanta, Marco Carnesecchi ha parlato della prova della sua squadra, ma anche della Lazio e di Christos Mandas:

"Abbiamo fatto la nostra partita. Questo è un periodo un po' così, ci teniamo stretti la prestazione. Siamo fiduciosi e siamo tranquilli, sappiamo che è un periodo difficile, ma siamo noi a doverne uscire fuori. La mancanza di vittorie in casa? Più che una maledizione penso che sia responsabilità nostra. Le altre squadre quando giocano in casa sono più solide, dobbiamo essere bravi noi a ritrovarlo, far capire all'avversario che è difficile giocare qua. Non penso che la Lazio abbia ottenuto una vittoria scontata, se l'è sudata. La Lazio ha fatto una grandissima partita, sotto tutti gli aspetti, soprattutto dal punto di vista difensivo".

MANDAS - "Un prospetto fantastico. Quando ci sono due portieri forti è sempre difficile trovare spazio ed è il mister a scegliere. Oggi ha fatto una partita strepitosa".