Atalanta, de Roon amaro: "Abbiamo sempre perso con squadre più forti"

L'Atalanta è all'ottavo posto in classifica con 26 punti, 2 in più della Lazio e 5 in meno della quarta posizione al momento occupata dal Bologna. La squadra di Gasperini negli scomntri diretti ha raccolto veramente poco: una vittoria con il MIlan, un pareggio con la Juventus esoltanto sconfitte con Fiorentina, Lazio, Inter, Napoli e Bologna.

Ai microfoni ufficiali del club ha parlato Marten de Roon, che ha evidenziato questo trend negativo: "Dobbiamo capire che non possiamo perdere sempre in queste partite. Abbiamo vinto solo contro il Milan, poi contro avversari più forti abbiamo perso. Dobbiamo essere più determinati perché questo fa male".