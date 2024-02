Atalanta, Djimsiti: "Puntiamo in alto, dobbiamo battere la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Ottimo periodo di forma per l'Atalanta reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Domenica i bergamaschi ospitano la Lazio per proseguire questa striscia e continuare la corsa verso l'obiettivo Champions. Berat Djimsiti, leader difensivo della squadra di Gasperini, ha parlato del momento nerazzurro in un'intervista concessa a L'Eco di Bergamo.

Queste le sue dichiarazioni: "Viviamo un bel momento e daremo tutto per arrivare più in alto possibile e per farlo dobbiamo battere squadre come la Lazio, comunque non pensiamo alla classifica: da sempre ragioniamo su una gara alla volta".