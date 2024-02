Atalanta, due grandi assenti per Gasperini: nuova seduta in vista della Lazio

Fonte: CalcioAtalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini mette in scena una nuova sessione di allenamento. In vista della sfida contro la Lazio in programma domenica 4 febbraio, l'Atalanta è scesa in campo questa mattina per una nuova sgambata. Come riporta CalcioAtalanta, la seduta è iniziata con attivazione in campo, esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partitella finale a campo ridotto. Tra i giocatori in forte dubbio fino all'ultimo minuto c'è Koopmeiners a causa del taglio al malleolo mediale sinistro. Ai box e dunque indisponibile anche Isak Hien, alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro che continua così con le terapie. Stando sempre a quanto riportato dal portale, per venerdì e sabato, sono in programma due allenamenti pomeridiani, nell’immediato dopo-pranzo, prima di avvicinarsi al big match domenicale.