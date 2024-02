Atalanta, Gasperini a Dazn: "Lazio fortissima, oggi una vittoria entusiasmante"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini, ha commentato la vittoria contro la Lazio intervenendo ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico: “Vogliamo crescere, un ottimo momento della squadra. Abbiamo ancora margini, possiamo ancora crescere. Oggi sicuramente aver vinto contro una squadra forte come la Lazio ci dà forza, entusiasmo, pensiamo di essere sulla strada giusta!”

“Abbiamo perso diverse partite contro le migliori, soprattutto nei minuti finali. C’era rimasto un po’ di rammarico, ora siamo partiti bene. Oggi contro la Lazio abbiamo messo apposto la differenza reti rispetto all’andata, vediamo”.

“Abbiamo avuto nel girone d’andata un po’ di difficoltà nel disimpegno, soprattutto contro squadra che pressano alto, rischi di perdere palla in modo pericoloso. Stiamo lavorando molto su queste uscite, oggi siamo stati bravi. Abbiamo preparato un po’ di uscite con gli esterni, siamo andati bene”.

“De Ketelaere? Ha trovato un ambiente in cui lui sta bene, si sente in questi ultimi mesi. Ha preso fiducia in modo esponenziale, anche nel calcio di rigore non c’era alcun dubbio, mi aveva detto questa mattina che l’avrebbe tirato lui nel caso in cui ce l’avessero assegnato. Prova le giocate anche quelle non semplici, ne ha fatte tante anche oggi, perde tanti palloni, regge forte tanti contrasti, questo è un segno di grande fiducia".

"Favoriti per il quarto posto? Siamo tutte lì, nel giro di pochissimi punti. Il campionato è lungo, sono tutte accreditate e tutte vogliono arrivare al quarto posto, compresi noi".

