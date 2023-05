Atalanta, Gasperini a sorpresa: "La Champions League per noi è..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta perde all'Arechi contro la Salernitana e vede allontanarsi la zona Champions League. Tanta delusione per Gasperini che nel post partita di DAZN ha parlato così: "Non abbiamo motivazioni adeguate alla classifica e di questo mi sento responsabile. In 3 partite, con un po' di fortuna, dobbiamo trovare un posticino in Europa. La classifica è molto chiara. Abbiamo qualche chance sull'Europa League e sulla Conference. Quota Europa? Dipende da quale Europa. Sicuramente il sesto posto vale l'Europa e noi cercheremo di battagliare, ma quanto ho visto nel secondo tempo non assomiglia al dna dell'Atalanta e mi sento responsabile".