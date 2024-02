Atalanta, Gasperini attacca il Var: "Non mi piace, in nessun caso! E sui rigori..."

Nella partita contro il Milan, l'Atalanta ha beneficiato di un rigore fischiato per un presunto intervento di Giroud su Holm che h aportato con sé molte polemiche. L'intervento del Var - in particolar modo di Irrati - e la revisione di Orsato - arbitro di campo - hanno fatto sì che venisse assegnato il penalty in seguito a un contatto che, inizialmente, non era stato sanzionato dal fischietto di Schio. Intervenuto sul tema, il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini, nonostante questa situazione abbia sorriso nella sua direzione, si è espresso in maniera dura sul regolamento del Var:

"Sul regolamento, anche sui rigori, mi sono già espresso: non mi piace sempre, anche quando è applicato a favore. Sarebbe antipatico cambiare opinione solo per questo. Non mi piacciono i contatti e le simulazioni, ma già da prima. È successo a noi contro il Milan come ne succedono a decine da mesi. Domenica a valutare c'erano Irrati al Var e Orsato come arbitro: meglio di così... A me il regolamento non piace, ma devo prenderne atto. C'erano i migliori a giudicare".