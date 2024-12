Atalanta, Gasperini avvisa la Lazio: "Cercheremo di portare avanti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e tra i vari temi affrontati, ha commentato l'attuale prima posizione in classifica dell'Atalanta, prossima avversaria della Lazio in campionato, e fatto un bilancio dell'anno che sta per concludersi: "Era difficile da prevedere il fatto di essere primi in classifica, in virtù anche del mese di agosto che è stato difficoltoso e con qualche sconfitta. Pensare a questa striscia di vittorie e a raggiungere la vetta della classifica non era facilmente preventivabile. L'anno che si sta per concludere è quello della vittoria dell'Europa League".

Proseguendo il discorso, il tecnico della Dea ha parlato anche degli obiettivi da raggiungere: "Non possiamo avere obiettivi così lunghi in questo momento e questo forse è il bello del calcio, questo è quello che poi ti permette di fare percorsi come quello della scorsa stagione dove nessuno immaginava dove saremmo atterrati. Non lo possiamo sapere neanche adesso. Cerchiamo solo di portare avanti il nostro volo il più a lungo possibile".

