Atalanta, Gasperini confessa: "Sono stato vicino alla Nazionale. Lippi mi ha contattato..."

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista a 'Radio Serie A'. Nel corso della chiacchierata, il tecnico ha svelato di essere stato vicino a diventare il nuovo c.t. della Nazionale Italiana:

“Sì, c’è stato un momento in cui ero stato contattato da Marcello Lippi, ma poi fu scelto Ventura. Io mi sento più pronto per una squadra di club, anche se alla Nazionale non diresti mai di no. Oggi è faticoso, per chi è abituato ai club allenare le nazionali, perché c’è una sovrapposizione di partite incredibile. Una volta la pausa delle nazionali era più corta, ora è un problema per i club, ma anche per le nazionali che non riescono a soddisfare le loro esigenze. Noi cerchiamo di adattarci preparando le partite in modo più veloce”.