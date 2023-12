Atalanta, Gasperini è una furia: prima insulta l’arbitro poi sbrocca a Dazn

TUTTOmercatoWEB.com

Clima incandescente quello che si è respirato ieri al Dall’Ara in occasione della sfida Bologna-Atalanta. Motta ha avuto la meglio, conquistando i tre punti e confermandosi al quarto posto in solitaria, lasciando al collega Gasperini l’amaro in bocca. Il tecnico della Dea si è reso protagonista, in negativo, della partita mostrandosi insofferente prima alle decisioni dell’arbitro e poi alle interviste in tv. Durante il primo tempo, nel reclamare un fallo, si è infuriato rimediato l’ammonizione che ha scatenato la sua reazione: “Tu e quell'altro! Tu e quell'altro!”, ”Anche a te fenomeno!” sono le parole captate dalle telecamere di Dazn che l’allenatore ha rivolto al direttore di gara e al IV uomo per poi conclude con un “Faccia di m***da”.

Non è tutto, perché nel post partita ha rincarato la dose ai microfoni della stessa emittente: “Facciamo una bella cosa, l’obiettivo è la Champions. Se l’Atalanta non va in Champions è una stagione brutta, se va in Europa League normale, se non ci va disastrosa. Lo scudetto purtroppo non riesce a vincerlo, sarà per i prossimi anni. Così gli obiettivi sono dichiarati anche da parte mia e son finiti. Non c’è un giorno in cui voi non parliate di Champions. Unico ritornello non sono le partite, chi gioca, chi non gioca, non ve ne frega un tubo. L’unico metro di misura è se l’Atalanta deve andare in Champions, benissimo, quello è l’unico obiettivo che può determinare il risultato dell’Atalanta. Ve lo dico io: se l’Atalanta non va in Champions, è un disastro. Vi sto dicendo: l’unico obiettivo valido è la Champions, tutto il resto è emmenthal”.

