Atalanta, Gasperini: "La Lazio non ha tirato molto. In alcune situazioni...."

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita persa dalla sua Atalanta contro la Lazio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, che ha commentato la prestazione della sua squadra.

"Abbiamo attaccato con grande continuità contro una squadre forte e che sa difendere. Abbiamo fatto una prestazione di livello, ma se non segni vanifichi tutto. Poi capita uno scontro come quello che ha portato al gol e arriva la sconfitta. La Lazio non ha tirato molto, tranne qualcuna ripartenza nel finale. La squadra è stata veramente brava nel chiudere gli spazi e non far ripartire una squadra forte come la Lazio. Alcune situazioni non sembrano neanche pericolose, ma lo sono eccome perché invece di fare il passaggio al compagno lo fai all'avversario. La squadra ha avuto una grande pressione e ha giocato molto vicino nell'area degli avversari".

IL CAMBIO DI LOOKMAN - "Sul cambio di Lookman? C'è stato un problema tra 'Ede' ed 'Ade'. Doveva uscire Ederson ed è uscito Lookman, ormai era fuori. Se non fosse uscito si poteva rimediare".

LE OCCASIONI CREATE - "In avanti non siamo più concreti, facciamo fatica a fare reparto, anche se secondo me tante situazioni, come ho detto, sono state pericolose. La squadra è arrivata tantissime volte nei pressi dell'area. Questo indica la pericolosità. Poi c'è la parata di Mandas su Retegui. I cambi sono fondamentali. La Lazio ha fatto un gol con un cambio, tutte le squadre utilizzano i cambi in attacco. Per noi in questo periodo della stagione è un problema, gli attaccanti sono i più solecitati e quindi fanno fatica a restare sullo stesso livello per novanta minuti. Questo è il motivo per cui molte squadre, come la Lazio oggi, si caricano di giocatori offensivi".