Atalanta, Gasperini: “Noi in calo? No, definizioni esagerate”

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore all’importante sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio in programma domenica 6 aprile alle 18.00. Alla vigilia della gara il tecnico della Dea Gasperini ha quindi presentato il match nella consueta conferenza stampa: “A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo, siamo arrivato da due partite in cui avevamo vinto con la Juventus e giocato bene contro l'Inter. Mi sembra che si stia esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto”.

“La Lazio è una squadra forte, che ha tante soluzioni, sta facendo bene anche in Europa League. Stanno attraversando degli alti e bassi a seconda di quello è il calendario. Domani sarà una gara importante. La Lazio ha diverse soluzioni, è una squadra che conosciamo, all'andata abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo, poi abbiamo reagito nella ripresa. Sono due squadre vicine nei valori, penso sarà una bella partita".